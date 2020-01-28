Кобі Брайанта включать в Зал слави баскетболу

Фото: Кобі Брайант (facebook.com/Kobe)

Легендарний захисник буде удостоєний такої нагороди посмертно

Колишній захисник "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант, який загинув в результаті аварії вертольота, буде введений в Зал слави баскетболу у 2020 році. Про це в Twitter повідомляє журналіст Шемс Чарану, цитуючи голови Залу слави Джеррі Коланджело.

Разом з ним в Зал слави включать Тіма Данкана і Кевіна Гарнетта.

"Ця церемонія обіцяє бути найбільш грандіозною в історії, з огляду на, що в Зал слави будуть включені Кобі, Тім Данкан і Кевін Гарнетт. Ми будемо вшановувати Кобі так, як він цього заслуговує", - наводяться слова Коланджело.

Kobe Bryant will be a first-ballot enshrinement into the Naismith Basketball Hall of Fame class of 2020.



"Expected to be arguably the most epic class ever with Kobe, Tim Duncan and Kevin Garnett," HOF chairman Jerry Colangelo says. "Kobe will be honored the way he should be." — Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2020

Нагадаємо, 26 січня приватний гелікоптер з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту перебували 9 осіб, в тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

Брайант протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, він виступав за "Лейкерс". За цей час він п'ять разів вигравав чемпіонські титули НБА і двічі ставав переможцем Олімпіади (2008 і 2012), а також встановив ряд особистих рекордів. У списку кращих снайперів ліги він займає четверте місце.