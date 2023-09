Назвался чемпионом. В сеть попал текст жалобы Дюбуа на победу Усика

Накануне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила получение апелляции от промоутера британца Фрэнка Уоррена. Организация открыла дело и рассмотрит его по привычному регламенту, а окончательное решение провозгласит публично.

В своем заявлении окружение Дюбуа указало на ошибки рефери Луиса Пабона с катастрофическими последствиями. Неправильные решения судьи в ринге якобы стоили британскому боксеру чемпионского звания. Апелляция касается подозрительного выпада Дюбуа в 5-м раунде, который Пабон расценил ударом ниже пояса Усика.

"Ориентировочно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар в корпус, отправив Усика на конвас ринга, что вероятно сделало Даниэля чемпионом в хевивейте. Однако Пабон решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усик получил продолжительное время на восстановление", – говорится в апелляции.

Вскоре после инцидента Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В 9-м раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Warren bullshit begins in paragraph 2 of appeal where the nonsensical assumption is made that Usyk would not risen had ref ruled it the legal body shot from Dubois (which it wasn't). pic.twitter.com/WseqgCSyXQ - Dan Rafael (@DanRafael1) September 6, 2023