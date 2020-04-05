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Названі терміни, коли завершать Лігу чемпіонів і Європи поточного сезону

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 15:40
Названі терміни, коли завершать Лігу чемпіонів і Європи поточного сезону
Фото: Олександер Чеферін (Anže Malovrh, STA)

При цьому в УЄФА допускають, що матчі взагалі можуть не дограти

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що Лігу чемпіонів і Європи поточного сезону, матчі яких були припинені через пандемію коронавірусу, повинні завершити до 3 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS.

В УЄФА хочуть проводити матчі в ті дні, що і національні чемпіонати.

"До 3 серпня обидва турніри повинні завершити. Ми знаходимося в безпрецедентній ситуації й повинні бути гнучкими. Можна було б проводити матчі в ті дні, що і національні чемпіонати, можливо в той же самий час", - сказав Чеферін.

При цьому він допускає, що матчі взагалі не будуть дограні.

"У нас є декілька різних планів щодо відновлення сезону Ліги чемпіонів і Ліги Європи в травні, червні та липні. Навіть існує ймовірність, що турніри не зіграють взагалі. Все залежить від урядів різних країн, чи дозволять вони проводити змагання", - розповів Чеферін.

Він додав, що матчі можуть проводити за зачиненими дверима, але їх транслюватиме телебачення.

"До вересня або жовтня відновлювати сезон буде вже пізно. Ми можемо зіграти одну гру замість двох, щоб визначити переможця. Або матчі будуть проходити на нейтральному полі за зачиненими дверима, але все це буде транслювати телебачення", - резюмував президент УЄФА.

Нагадаємо, раніше УЄФА закликав не завершувати чемпіонати достроково через коронавірус. В організації вважають подібні рішення на даному етапі передчасними і невиправданими.

Також РБК-Україна писало, що проведення англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) не буде відновлено на початку травня, як передбачалося раніше.

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