ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы сроки, когда завершат Лигу чемпионов и Европы текущего сезона

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 15:40
Названы сроки, когда завершат Лигу чемпионов и Европы текущего сезона
Фото: Александер Чеферин (Anže Malovrh, STA)

При этом в УЕФА допускают, что матчи вообще могут не доиграть

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лигу чемпионов и Европы текущего сезона, матчи которых были приостановлены из-за пандемии коронавируса, должны завершить до 3 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.

В УЕФА хотят проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты.

"До 3 августа оба турниры должны завершить. Мы находимся в беспрецедентной ситуации и должны быть гибкими. Можно было бы проводить матчи в те дни, что и национальные чемпионаты, возможно в то же самое время", - сказал Чеферин.

При этом он допускает, что матчи вообще не будут доиграны.

"У нас есть несколько различных планов по возобновлению сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне и июле. Даже существует вероятность, что турниры не сыграют вообще. Все зависит от правительств различных стран, позволят ли они проводить соревнования", - рассказал Чеферин.

Он добавил, что матчи могут проводить за закрытыми дверями, но их будет транслировать телевидение.

"К сентябрю или октябрю восстанавливать сезон будет уже поздно. Мы можем сыграть одну игру вместо двух, чтобы определить победителя. Или матчи будут проходить на нейтральном поле за закрытыми дверями, но все это будет транслировать телевидение", - резюмировал президент УЕФА.

Напомним, ранее УЕФА призвал не завершать чемпионаты досрочно из-за коронавируса. В организации считают подобные решения на данном этапе преждевременным и неоправданным.

Также РБК-Украина писало, что проведение английской Премьер-лиги (АПЛ) не будет возобновлено в начале мая, как предполагалось ранее.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля Среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины, - Минздрав
Новости Украины УЕФАЛига ЧемпиновФутболКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь