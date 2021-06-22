Коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми: відповідь вчених

Вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів. До наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.

Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.

Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.

Прогнозується, що наступні глобальні зміни будуть не раніше, ніж через 20 млн років.