Коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми: відповідь вчених
Вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів. До наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.
Про це повідомили геологи з Нью-Йоркського університету, повідомляє Science Alert.
Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.
Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.
Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.
Прогнозується, що наступні глобальні зміни будуть не раніше, ніж через 20 млн років.
Нагадаємо, в ООН заявили, що посуха може стати наступною пандемією.
Крім того, Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів.