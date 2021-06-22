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Коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми: відповідь вчених

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Нью-Йорк, Вівторок 22 червня 2021 15:21
Коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми: відповідь вчених Фото: вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені підрахували, коли на Землі відбудуться глобальні катаклізми, які можна порівняти з вимиранням динозаврів. До наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.

Про це повідомили геологи з Нью-Йоркського університету, повідомляє Science Alert.

Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.

Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.

Прогнозується, що наступні глобальні зміни будуть не раніше, ніж через 20 млн років.

Нагадаємо, в ООН заявили, що посуха може стати наступною пандемією.

Крім того, Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів.

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