Названі препарати, які будуть ввозити в Україну без ПДВ

Ці препарати призначені для боротьби з коронавірусом
В Україні затвердили список препаратів для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозити без податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби.
Список препаратів, запропонований Урядом, виглядає так:
Повний список препаратів можна подивитися тут.
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, хто перебуває в групі ризику під час пандемії коронавірусу. Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу.
МОЗ також опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому. Після повернення додому варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.
Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 21 березня число офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.