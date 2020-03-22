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Названі препарати, які будуть ввозити в Україну без ПДВ

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 14:31
Названі препарати, які будуть ввозити в Україну без ПДВ
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Ці препарати призначені для боротьби з коронавірусом

В Україні затвердили список препаратів для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозити без податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби.

Список препаратів, запропонований Урядом, виглядає так:

  • тести для діагностики COVID-19;
  • апарати штучної вентиляції легенів;
  • дозатори кисню зі зволожувачами;
  • рентгенівські пересувні апарати;
  • фібробронхоскопи;
  • парацетамол;
  • респіратори;
  • ларингоскопи;
  • шприци;
  • інсулін;
  • лідокаїн;
  • фуросемід;
  • дезінфекційні засоби;
  • каталки;
  • антисептики на хлоргексидині;
  • етанольні розчини

Повний список препаратів можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, хто перебуває в групі ризику під час пандемії коронавірусу. Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу.

МОЗ також опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому. Після повернення додому варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 21 березня число офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.

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