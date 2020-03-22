Названі препарати, які будуть ввозити в Україну без ПДВ

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Ці препарати призначені для боротьби з коронавірусом

В Україні затвердили список препаратів для боротьби з коронавірусом, які будуть ввозити без податку на додану вартість (ПДВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби.

Список препаратів, запропонований Урядом, виглядає так:

тести для діагностики COVID-19;

апарати штучної вентиляції легенів;

дозатори кисню зі зволожувачами;

рентгенівські пересувні апарати;

фібробронхоскопи;

парацетамол;

респіратори;

ларингоскопи;

шприци;

інсулін;

лідокаїн;

фуросемід;

дезінфекційні засоби;

каталки;

антисептики на хлоргексидині;

етанольні розчини

Повний список препаратів можна подивитися тут.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, хто перебуває в групі ризику під час пандемії коронавірусу. Люди похилого віку з наявністю хронічних захворювань найбільш схильні до вірусу.

МОЗ також опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому. Після повернення додому варто строго дотримуватися режиму самоізоляції.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 21 березня число офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.