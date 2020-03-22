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МОЗ опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 13:40
МОЗ опублікував інструкцію для українців, які повертаються додому
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Моз дало рекомендації щодо самоізоляції на період карантину

Міністерство охорони здоров'я закликало українців після повернення додому суворо дотримуватися режиму самоізоляції й опублікував інструкцію, щоб не допустити поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначають у відомстві, самоізоляція, насамперед, означає, що людина протягом як мінімум 14 днів повинна уникати будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти віч-на-віч ближче ніж на 1,5 метра і довше 15 хвилин.

Єдине виключення - звернення за медичною допомогою. При будь-яких симптомах хвороби зателефонуйте свого сімейного лікаря або лікаря і дотримуйтесь рекомендацій.

Як підготуватися до самоізоляції:

  • Продумайте, що вам знадобиться протягом 14 днів, щоб вам не потрібно було виходити з дому. По можливості попросіть друзів або родичів забезпечити ваше житло необхідними речами.

  • При необхідності користуйтеся службами доставки з онлайн-оплатою продуктів, ліків, якщо маєте хронічні захворювання, тощо. Доставку просіть залишати за дверима.

  • Попередьте друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати відвідувачів і гостей. Виберіть контактну особу, до якої в разі необхідності зверніться за допомогою.

  • Попередьте свого сімейного лікаря про режим самоізоляції й підтримуйте зв'язок з ним.

  • Домовтеся з роботодавцем про віддалений режим роботи.

Якщо ви живете не самі:

  • Ізолюйтеся в окремій кімнаті, часто провітрюйте її, регулярно робіть вологе прибирання.
  • Якщо можливо, використовуйте окрему ванну і/або туалет, готуйте їжу і їжте окремо. Якщо немає - використовуйте максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.
  • Уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, надягайте медичну маску і викидайте її після використання або забруднення.
  • Суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни, часто мийте руки з милом.

"Якщо вам треба вийти з дому, використовуйте маску для обличчя і мінімізуйте контакти з іншими людьми. Використовуйте засоби для дезінфекції рук", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Також у відомстві застерігають, якщо під час самоізоляції у людини з'явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), варто негайно звернутися за медичною допомогою, а також повідомити про свої недавні подорожі, а також контакти з людьми, які мали ознаки захворювання ГРВІ.

Нагадаємо, станом на 21 березня кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.

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