Названы препараты, которые будут ввозить в Украину без НДС

Эти препараты предназначены для борьбы с коронавирусом
В Украине утвердили список препаратов для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить без налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.
Список препаратов, предложенный Правительством, выглядит так:
Полный список препаратов можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса. Люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены вирусу.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 21 марта число официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.