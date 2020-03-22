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Названы препараты, которые будут ввозить в Украину без НДС

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 14:31
Названы препараты, которые будут ввозить в Украину без НДС
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Эти препараты предназначены для борьбы с коронавирусом

В Украине утвердили список препаратов для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозить без налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Список препаратов, предложенный Правительством, выглядит так:

  • тесты для диагностики COVID-19;
  • аппараты искусственной вентиляции легких;
  • дозаторы кислорода с увлажнителями;
  • рентгеновские передвижные аппараты;
  • фибробронхоскопы;
  • парацетамол;
  • респираторы;
  • ларингоскопы;
  • шприцы;
  • инсулин;
  • лидокаин;
  • фуросемид;
  • дезинфекционные средства;
  • каталки;
  • антисептики на хлоргексидине;
  • этанольные растворы.

Полный список препаратов можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, кто находится в группе риска во время пандемии коронавируса. Люди преклонного возраста с наличием хронических заболеваний наиболее подвержены вирусу.

Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.

Также РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 21 марта число официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.

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