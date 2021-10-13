Названо області з найзагрозливішою COVID-ситуацією
Фото: вчені назвали області з найзагрозливішою COVID-ситуацією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вчені Національної академії наук назвали області з найзагрозливішою COVID-ситуацією. Мова йде про доступність обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показники смертності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз вчених.
Найзагрозливіша ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.
"У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - йдеться у прогнозі.
Нагадаємо, Національна академія наук опублікувала нових прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.
Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина.