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Більше 20 тисяч COVID-випадків до кінця жовтня: НАН опублікувала нових прогноз

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 08:44
Більше 20 тисяч COVID-випадків до кінця жовтня: НАН опублікувала нових прогноз Фото: НАН опублікувала нових прогноз розвитку COVID в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Національна академія наук опублікувала нових прогноз розвитку коронавірусу в Україні. До кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз вчених.

Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, а смертей - становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року та 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина.

Зазначимо, школам України рекомендують почати осінні канікули з 18 жовтня.

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