Названы области с самой угрожающей COVID-ситуацией
Фото: ученые назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Ученые Национальной академии наук назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией. Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз ученых.
Самая угрожающая ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.
"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн", - говорится в прогнозе.
Напомним, Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.
Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек.