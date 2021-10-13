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Названы области с самой угрожающей COVID-ситуацией

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Киев, Среда 13 октября 2021 09:10
Названы области с самой угрожающей COVID-ситуацией Фото: ученые назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук назвали области с самой угрожающей COVID-ситуацией. Речь идет о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз ученых.

Самая угрожающая ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн", - говорится в прогнозе.

Напомним, Национальная академия наук опубликовала новых прогноз развития коронавируса в Украине. К концу октября количество новых случаев может превысить 20 тысяч.

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса, умер 471 человек.

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