Спалах коронавірусу в Україні: більше 16 тисяч нових заражень та 471 смерть за добу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 4 901 особу; летальних випадків - 471; одужали - 6 462 особи.
Протестували методом ПЛР 56 174 особи, методом ІФА 12 030 осіб, експрес-тестами - 50 558 осіб.
Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 578 394 особи;
- одужали - 2 304 361 особа;
- летальних випадків - 59 523.