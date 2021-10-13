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Спалах коронавірусу в Україні: більше 16 тисяч нових заражень та 471 смерть за добу

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 08:17
Спалах коронавірусу в Україні: більше 16 тисяч нових заражень та 471 смерть за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 4 901 особу; летальних випадків - 471; одужали - 6 462 особи.

Протестували методом ПЛР 56 174 особи, методом ІФА 12 030 осіб, експрес-тестами - 50 558 осіб.

Найбільше нових випадків за добу в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048), Києві (978).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 578 394 особи;
  • одужали - 2 304 361 особа;
  • летальних випадків - 59 523.
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