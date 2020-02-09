Іспанія та Британія фіксують нові випадки зараження коронавірусом

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Іспанія заявила про другий випадок, Британія - про четвертий

В Іспанії і Британії зросло число заражених коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, повідомляється про другий випадок зараження в Іспанії. За даними місцевого Національного центру мікробіології, коронавірус виявили у громадянина Британії на Майорці. Також повідомляється, що трьох членів його сім'ї взяли під нагляд, але результати тесту дружини та двох дочок виявилися негативними. Передбачається, що британець міг заразитися у Франції.

Крім того, в самій Британії число заражених коронавірусом досягло чотирьох осіб. За словами головного лікаря Англії Кріса Уітті, продовжуються спроби з'ясувати, з ким спілкувалися заражені.

Зазначимо, новий коронавірус отримав тимчасову назву - Novel Coronavirus Pneumonia (пневмонія, викликана новим різновидом коронавіруса). РБК-Україна повідомляло, що сьогодні не існує перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса.

Також повідомлялося, що число заражених коронавірусом на лайнері в Японії досягло 70. Нагадаємо, на цьому кораблі досі перебувають 25 громадян України.