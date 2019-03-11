Названі національності загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії

Найбільша кількість загиблих з Кенії та Канади

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое произошло 10 марта, погибли 157 человек, в частности граждани 35 стран. Об этом сообщает CNN.

Среди погибших 19 сотрудников ООН. Также в авиакомпании назвали национальности пассажиров и сотрудника службы безопасности, которые погибли в авиакатастрофе:

Кения - 32

Канада - 18

Эфиопия - 9

Китай - 8

Италия - 8

США - 8

Франция - 7

Великобритания - 7

Египет - 6

Германия - 5

Индия - 4

Словакия - 4

Австрия - 3

Россия - 3

Швеция - 3

Израиль - 2

Марокко - 2

Польша - 2

Испания - 2

Бельгия - 1

Джибути - 1

Индонезия - 1

Ирландия - 1

Мозамбик - 1

Норвегия - 1

Руанда - 1

Саудовская Аравия -1

Судан - 1

Сомали - 1

Сербия - 1

Того - 1

Уганда - 1

Йемен - 1

Непал - 1

Нигерия - 1

Один пассажир путешествовал с паспортом ООН.

Среди погибших ученый и писатель Пиус Адесанми, который был директором Института африканских исследований Карлтонского университета. Университет Оттавы сообщил, что он был среди 18 канадцев, погибших в аварии. Словацкий законодатель Антон Хрнко сообщил, что его жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала были среди погибших.

Напомним, в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. После крушения самолета никто не выжил.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.