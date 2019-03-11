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Названі національності загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії


Найбільша кількість загиблих з Кенії та Канади

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое произошло 10 марта, погибли 157 человек, в частности граждани 35 стран. Об этом сообщает CNN.

Среди погибших 19 сотрудников ООН. Также в авиакомпании назвали национальности пассажиров и сотрудника службы безопасности, которые погибли в авиакатастрофе:

  • Кения - 32
  • Канада - 18
  • Эфиопия - 9
  • Китай - 8
  • Италия - 8
  • США - 8
  • Франция - 7
  • Великобритания - 7
  • Египет - 6
  • Германия - 5
  • Индия - 4
  • Словакия - 4
  • Австрия - 3
  • Россия - 3
  • Швеция - 3
  • Израиль - 2
  • Марокко - 2
  • Польша - 2
  • Испания - 2
  • Бельгия - 1
  • Джибути - 1
  • Индонезия - 1
  • Ирландия - 1
  • Мозамбик - 1
  • Норвегия - 1
  • Руанда - 1
  • Саудовская Аравия -1
  • Судан - 1
  • Сомали - 1
  • Сербия - 1
  • Того - 1
  • Уганда - 1
  • Йемен - 1
  • Непал - 1
  • Нигерия - 1
  • Один пассажир путешествовал с паспортом ООН.

Среди погибших ученый и писатель Пиус Адесанми, который был директором Института африканских исследований Карлтонского университета. Университет Оттавы сообщил, что он был среди 18 канадцев, погибших в аварии. Словацкий законодатель Антон Хрнко сообщил, что его жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала были среди погибших.

Напомним, в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. После крушения самолета никто не выжил.

По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

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