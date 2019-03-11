Названі національності загиблих в авіакатастрофі в Ефіопії

Найбільша кількість загиблих з Кенії та Канади
При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airline в Эфиопии, которое произошло 10 марта, погибли 157 человек, в частности граждани 35 стран. Об этом сообщает CNN.
Среди погибших 19 сотрудников ООН. Также в авиакомпании назвали национальности пассажиров и сотрудника службы безопасности, которые погибли в авиакатастрофе:
Среди погибших ученый и писатель Пиус Адесанми, который был директором Института африканских исследований Карлтонского университета. Университет Оттавы сообщил, что он был среди 18 канадцев, погибших в аварии. Словацкий законодатель Антон Хрнко сообщил, что его жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала были среди погибших.
Напомним, в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. После крушения самолета никто не выжил.
По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.