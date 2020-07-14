Названі продукти, які найбільш подорожчали за півроку

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2020 року. Яблука з початку року подорожчали більш ніж в два рази.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, за січень-червень яблука подорожчали на 112,9% до 34,7 грн за кг, морква подорожчала на 95,8% до 12,5 грн за кг, цибуля подорожчав на 39,0% до 12,5 грн за кг, ціни на крупу гречану зросли на 32,9% до 37,0 грн за кг.

Проте яйця подешевшали на 9,5% до 19,1 грн за десяток, філе куряче на 18,3% до 83,1 грн за кг.

За даними Держстату, за січень-міюнь сигарети преміум-класу подорожчали на 9,8% до 52,2 грн за пачку, а ціни на горілку знизилися на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,2% до 17,6 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в червні 2020 року порівняно з травнем зросли на 0,2%, а з початку року інфляція склала 2,0%.