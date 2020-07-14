Названы наиболее подорожавшие за полгода продукты

В лидерах яблоки, гречка, лук и морковь
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в июне 2020 года. Яблоки с начала года подорожали более чем в два раза.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, за январь-июнь яблоки подорожали на 112,9% до 34,7 грн за кг, морковь подорожала на 95,8% до 12,5 грн за кг, лук подорожал на 39,0% до 12,5 грн за кг, цены на крупу гречневую выросли на 32,9% до 37,0 грн за кг.
Однако яйца подешевели на 9,5% до 19,1 грн за десяток, филе куриное на 18,3% до 83,1 грн за кг.
По данным Госстата, за январь-миюнь сигареты премиум-класса подорожали на 9,8% до 52,2 грн за пачку, а цены на водку снизились на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,2% до 17,6 грн за бутылку.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июне 2020 года по сравнению с маем выросли на 0,2%, а с начала года инфляция составила 2,0%.