Названо головні економічні ризики 2022: серед них конфлікт України та Росії

Аналітики оцінили економічні ризики у 2022 році. Серед них вони виділили конфлікт України і Росії, поширення штаму коронавірусу "Омікрон" і ситуацію в Китаї.

За даними агентства, більшість аналітиків очікують відновлення світової економіки в 2022 році. Однак, зазначає видання, існує ряд ризиків, які можуть перешкодити зростанню.

В якості одного з таких факторів агентство називає конфлікт України і Росії. У разі загострення ситуації може відбутися зростання цін на газ.

"Омікрон" та світова економіка

Аналітики також вважають, що якщо штам коронавірусу "Омікрон" виявиться більш заразним і викличе збільшення летальних випадків, то це теж негативно позначиться на світовій економіці. За оцінками експертів, введення жорстких обмежень навіть на три місяці може уповільнити економічне зростання в 2022 році на 4,2%.

Серед інших факторів, які можуть мати негативний вплив на світову економіку аналітики називають зміну клімату, що викликає руйнівні погодні явища. А це може вплинути на ціни на харчові продукти.

Ризики інфляції та ставка ФРС

Агентство також наголошує на загрозі різкого стрибка інфляції. За даними видання, на початку 2021 року вважалося, що зростання цін у США не перевищить 2%, проте вже зараз цей показник близький до 7%.

Очікується, що у 2022 році Федеральна резервна система (ФРС) США може підвищити базову процентну ставку. Такі дії регулятора можуть негативно позначитися на ринках, що розвиваються. Серед країн, які можуть бути схильні до такого ризику наступного року, агентств виділяється Аргентину, Бразилію, Південноафриканську республіку, Туреччину та Єгипет.

Китай та Тайвань

Як зазначає Bloomberg, у другій половині 2021 року китайська економіка сповільнила зростання. При цьому Китай може вирішити дефіцит енергетичних ресурсів у наступному році. Однак Пекін не зможе розв'язувати інші проблеми. При цьому експерти вважають, що наступного року економіка КНР може виявити зростання на 5,7%.

Водночас на економіку Китаю, як і всього світу, може загострити ситуацію навколо Тайваню. Як найгірший сценарій видання називає "війну наддержав" - між США та Китаєм. Проте й інші сценарії розвитку подій у цьому регіоні призведуть до економічних проблем. Наприклад, запровадження санкцій призведе до заморожування зв'язків між двома найбільшими світовими економіками. Крім того, такі кроки можуть спричинити колапс тайванського виробництва напівпровідників, що негативно позначиться на випуску багатьох товарів – від смартфонів до автомобілів.