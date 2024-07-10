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Названы потери РФ за два месяца наступления в Харьковской области

Фото: названы потери РФ за два месяца наступления РФ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери РФ на Харьковском направлении с начала нового наступления, с 10 мая, составили 91%. В общей сложности в наступлении были задействованы 10 350 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя командира ОТГ "Харьков", полковника Виктора Солимчука.

По его данным, по состоянию на начало июля потери противника составляют 2939 убитыми и 6509 ранеными, еще 45 оккупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", - сообщил заместитель командира.

Что известно о потерях РФ по отдельным подразделениям

В частности, в Волчанске оккупанты уже потеряли большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.

Кроме того, их 83-я десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.

Враг пополняется с других направлений

Учитывая огромные потери, командование российских войск вынуждено снимать подразделения по другим направлениям, вводить резервы, привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады, в частности, так называемую бригаду Александра Невского.

Потенциал у врага еще есть, и серьезный

В то же время в Силах обороны подчеркнули, что у войск РФ все еще достаточно серьезный наступательный потенциал - оккупанты перегруппировываются, восстанавливают силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.

"Мы осознаем мощь оккупационных войск, понимаем их намерения. Но все попытки врага нарастить усилия и расширить зону контроля - успеха не имеют", - констатирует Солимчук.

Наступление РФ в Харьковской области

Российские войска начали новое наступление в Харьковской области 10 мая. На данный момент ВСУ удалось "усмирить" оккупантов, но бои ведутся в районе села Липцы, на Волчанском направлении и в районе села Глубокое.

По данным на 10 июля, аналитики Института изучения войны сообщали, что недавно ВСУ восстановили позиции вблизи Глубокого Харьковской области, а также в самом населенном пункте.

Ранее сообщалось, что за месяц, с 10 мая по 10 июня, с начала нового наступления на Харьковском направлении, россияне потеряли 4 тысячи военных. А также - десятки танков, ББМ и складов.

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