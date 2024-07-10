Названы потери РФ за два месяца наступления в Харьковской области

По его данным, по состоянию на начало июля потери противника составляют 2939 убитыми и 6509 ранеными, еще 45 оккупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", - сообщил заместитель командира.

Что известно о потерях РФ по отдельным подразделениям

В частности, в Волчанске оккупанты уже потеряли большую часть своей 138-й мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.

Кроме того, их 83-я десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.

Враг пополняется с других направлений

Учитывая огромные потери, командование российских войск вынуждено снимать подразделения по другим направлениям, вводить резервы, привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады, в частности, так называемую бригаду Александра Невского.

Потенциал у врага еще есть, и серьезный

В то же время в Силах обороны подчеркнули, что у войск РФ все еще достаточно серьезный наступательный потенциал - оккупанты перегруппировываются, восстанавливают силы и логистику, а в тылах идет подготовка штурмовых групп.

"Мы осознаем мощь оккупационных войск, понимаем их намерения. Но все попытки врага нарастить усилия и расширить зону контроля - успеха не имеют", - констатирует Солимчук.