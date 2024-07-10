Названо втрати РФ за два місяці наступу у Харківській області

За його даними, станом на початок липня втрати противника становлять 2939 вбитими та 6509 пораненими, ще 45 окупантів здалися у полон.

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", - повідомив заступник командира.

Що відомо про втрати РФ за окремими підрозділами

Зокрема, у Вовчанську окупанти вже втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Крім того, їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.

Ворог поповнюється з інших напрямків

Зважаючи на величезні втрати, командування російських військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади, зокрема, так званубригаду Алєксандра Нєвского.

Потенціал у ворога ще є, і серйозний

Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал - окупанти перегруповуються, відновлюють сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.

"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. Але всі спроби ворога наростити зусилля та розширити зону контролю - успіху не мають", - констатує Солімчук.