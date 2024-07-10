Названо втрати РФ за два місяці наступу у Харківській області

Втрати РФ на Харківському напрямку з початку нового наступу, з 10 травня, становлять 91%. Загалом у наступі було задіяно 10 350 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника командира ОТУ "Харків", полковника Віктора Солімчука.
За його даними, станом на початок липня втрати противника становлять 2939 вбитими та 6509 пораненими, ще 45 окупантів здалися у полон.
"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", - повідомив заступник командира.
Зокрема, у Вовчанську окупанти вже втратили більшу частину своєї 138-ї мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.
Крім того, їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.
Зважаючи на величезні втрати, командування російських військ вимушене знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви, залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади, зокрема, так званубригаду Алєксандра Нєвского.
Водночас у Силах оборони наголосили, що війська РФ все ще мають досить серйозний наступальний потенціал - окупанти перегруповуються, відновлюють сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп.
"Ми усвідомлюємо потужність окупаційних військ, розуміємо їхні наміри. Але всі спроби ворога наростити зусилля та розширити зону контролю - успіху не мають", - констатує Солімчук.
Російські війська розпочали новий наступ у Харківській області 10 травня. На даний момент ЗСУ вдалося "утихомирити" окупантів, але бої ведуться в районі села Липці, на Вовчанському напрямку та в районі села Глибоке.
За даними на 10 липня, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що нещодавно ЗСУ відновили позиції поблизу Глибокого Харківської області, а також у самому населеному пункті.
Раніше повідомлялося, що за місяць, з 10 травня до 10 червня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також - десятки танків, ББМ та складів.
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