Названа сумма, которую Украина может заработать на экспорте газа при квоте в 30%
Расширение экспортной квоты для частных газодобывающих компаний до 30% способно обеспечить Украине ориентировочно 0,8 млрд евро валютных поступлений за один сезон экспорта газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчет издания Delo.ua.
Аналитики издания смоделировали этот показатель, опираясь на текущие объемы добычи частных компаний, продолжительность экспортного сезона в девять месяцев и октябрьские цены на реализацию украинского голубого топлива.
По подсчетам журналистов, 30-процентная квота позволит продать за рубеж около 0,95 млрд кубометров ресурса за сезон.
Авторы публикации отмечают, что главным ограничивающим фактором для наращивания поставок за рубеж выступает внутренний газовый баланс страны, а не технические возможности газотранспортной системы или дефицит спроса со стороны иностранных покупателей.
В условиях актуального профицита именно лимит в 30% позволил бы практически полностью сбалансировать коммерческий рынок.
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Аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо предполагает, что Кабмин может вернуться к пересмотру действующих ограничений после завершения отопительного сезона. Это станет возможным при условии сохранения высоких запасов в хранилищах, стабильной добычи и низкого уровня внутреннего потребления.
"Правительство, возможно, будет рассматривать повышение процента разрешенного экспорта", - отметил Свищо.
Напомним, по данным Ассоциации газодобывающих компаний Украины, чуть более чем за месяц действия экспортного механизма частные игроки рынка продали иностранным контрагентам 83 млн кубометров газа. Общая стоимость этих контрактов составила 3,4 млрд грн, что эквивалентно более 68 млн евро валютной выручки.
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