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Назван сезонный овощ, который улучшает метаболизм и состояние гормонов

Пятница 01 августа 2025 08:50
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Назван сезонный овощ, который улучшает метаболизм и состояние гормонов Чем полезна кукуруза для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Олеся Пидмурняк

Кукуруза - не просто любимый продукт лета, но и настоящий клад для здоровья. Она содержит витамины и антиоксиданты, которые способствуют нормальной работе сердца и желудочно-кишечного тракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Польза для здоровья

Низкий гликемический индекс

По словам эксперта, несмотря на то, что кукуруза богата углеводами, ее гликемический индекс в вареном виде относительно умеренный. Поэтому она медленно повышает уровень глюкозы в крови, что важно для профилактики инсулинорезистентности и контроля сахарного диабета II типа.

Большое количество клетчатки

Кукуруза содержит пищевые волокна, которые положительно влияют на метаболизм, снижают уровень холестерина, улучшают перистальтику кишечника и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Это особенно важно для пациентов с метаболическим синдромом, гипотиреозом и другими эндокринными нарушениями.

Источник витаминов группы B

Зерна кукурузы содержат витамины В1, В3, В5, В6, которые поддерживают работу надпочечников, гормональный баланс и синтез нейромедиаторов, что важно для настроения и стрессоустойчивости.

Содержит магний, калий и антиоксиданты

В составе кукурузы есть важные микроэлементы для работы щитовидной железы, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Овощ также богат антиоксидантами (лютеин, зеаксантин), которые помогают бороться со стрессом и воспалительными процессами.

Кому нельзя есть кукурузу

Людям с синдромом раздраженного кишечника

Из-за большого количества клетчатки может вызвать вздутие живота и дискомфорт. Особенно тяжела в переваривании - целые зерна могут выходить непереваренными.

При подагре

Кукуруза содержит пурины, которые могут повышать уровень мочевой кислоты. В больших количествах может ухудшить состояние.

При обострении желудочно-кишечных заболеваний

Речь идет о гастрите, язве и панкреатите. В сыром или вареном виде может быть тяжелой для пищеварения.

Кукурузная каша разрешается, но не при обострении.

Детям до 2 лет

Все из-за возможного риска подавиться целыми зернами. Организм ребенка еще не полностью готов к сложной клетчатке.

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Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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