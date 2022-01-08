ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОДКБ допустили збільшення військових у Казахстані

Новость на русском →
Казахстан, Субота 08 січня 2022 22:54
В ОДКБ допустили збільшення військових у Казахстані Фото: російські "миротворці" у складі місії ОДКБ (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Кількість миротворчого контингенту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані при необхідності може бути збільшено. Таку думку висловив консультант управління політичного співробітництва Секретаріату ОДКБ Ігор Панарін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IZ.

Він вказав, що до таких заходів вдадуться при необхідності.

За даними консультанта Секретаріату ОДКБ, зараз в миротворчій операції в Казахстані бере участь близько 2,5 тисячі осіб, що "є мінімальною кількістю, яка може успішно надати допомогу в забезпеченні стабільності на території Казахстану".

Крім того, він допустив перегляд мандата миротворчих сил "в якійсь новій кризовій ситуації".

Він підтвердив, що головними функціями контингенту ОДКБ залишається охорона особливо важливих державних об'єктів. Зараз, додав Панарін, військовослужбовці миротворчих сил концентруються навколо столиці країни - Нур-Султан - і в Алмати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що підрозділи Іванівської дивізії ВДВ увійдуть до складу миротворчого контингенту ОДКБ в Казахстані.

Таке рішення було прийнято Радою колективної безпеки ОДКБ 6 січня. Зокрема, В Казахстан на обмежений за часом період нібито для стабілізації і нормалізації обстановки спрямовані "колективні миротворчі сили організації". До їх складу увійшли підрозділи Збройних сил РФ, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
Екс-голова КНБ Масімов затриманий в Казахстані за підозрою в держзраді
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані