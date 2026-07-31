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Названы самые опасные страны Европы для водителей: кто возглавил антирейтинг

08:20 31.07.2026 Пт
3 мин
Скандинавы водят осторожно, а кто дерзко?
aimg Филипп Бойко
Названы самые опасные страны Европы для водителей: кто возглавил антирейтинг Фото: полиция Германии (Getty Images)
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Наши восточные соседи попали в рейтинг самых опасных водителей Европы. В то же время, лучшие показатели безопасности традиционно демонстрируют скандинавские страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сербия, Болгария и Румыния стали самыми опасными странами Европы для вождения по уровню смертности в ДТП. В то же время, Норвегия и Швеция сохранили статус самых безопасных государств для автомобилистов, свидетельствует новое исследование Vignette Switzerland.

Исследование базируется на данных Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC) за 2025 год и сравнивает количество смертей в ДТП на миллион жителей.

Первое место второй год подряд заняла Сербия, где зафиксировано 74 смертельных случая на дорогах на миллион населения. Это примерно на 72% выше среднего показателя ЕС. Несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом, уровень смертности в стране несколько снизился.

В тройку также вошли:

Болгария – 71 погибший на миллион населения;
Румыния – 68 погибших на миллион населения.

В десятку стран с высокой смертностью на дорогах также попали популярные туристические направления - Португалия, Греция, Италия и Франция.

Названы самые опасные страны Европы для водителей: кто возглавил антирейтингРейтинг самых опасных стран для автолюбителей и пешеходов (инфографика Euronews)

Самые безопасные дороги Европы

Лучшие показатели безопасности традиционно показывают скандинавские страны.

Первое место разделили Норвегия и Швеция, где зафиксировано всего 19 смертей на дорогах на миллион жителей. Таким образом, уровень смертности там почти в четыре раза ниже, чем в Сербии.

Среди стран с лучшими показателями также оказались Великобритания, Дания и Швейцария.

Кто больше улучшил ситуацию

Авторы исследования обратили внимание не только на текущие показатели, но и изменения за последнее десятилетие.

Наибольшего прогресса достигла Литва, с 2015 года сократившая количество смертей в ДТП на 43%. Значительное улучшение также продемонстрировали:

Латвия – минус 37%;
Болгария – минус 36%;
Греция – минус 35%;
Венгрия – минус 30%.

В то же время в некоторых популярных туристических странах положительная динамика почти остановилась. Так, в Португалии смертность на дорогах за десять лет сократилась всего на 1%, а во Франции – на 6%.

Что советуют эксперты водителям

Эксперты рекомендуют путешественникам, которые планируют автомобильные путешествия по Европе этим летом, заранее ознакомиться с местными правилами дорожного движения, тщательно планировать маршрут и быть особенно внимательными на незнакомых дорогах.

По их мнению, стандарты безопасности и дорожная инфраструктура могут существенно отличаться даже в соседних странах, поэтому водителям следует адаптировать стиль вождения к местным условиям.

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