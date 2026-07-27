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Латвия уберет с дорожных знаков упоминания о России и Беларуси

05:21 27.07.2026 Пн
2 мин
Когда в Латвии полностью исчезнут указатели стран-агрессоров?
aimg Филипп Бойко
Латвия уберет с дорожных знаков упоминания о России и Беларуси Фото: дорожный знак в Латвии с указанием движения в РФ (Binders)
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Латвия планирует постепенно сменить дорожные указатели, на которых указаны названия населенных пунктов России и Беларуси. Министр сообщения Рихардс Козловскис заявил, что полная замена всех знаков не является срочной необходимостью, однако план уже подготовлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Замена знаков происходит постепенно – во время плановых ремонтных работ или обновления дорожной инфраструктуры. Полностью избавиться от указателей, информирующих о направлении в РФ и Белоруссию, планируют уже до 30 сентября.

По данным государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi, на государственных дорогах страны обнаружили всего 235 дорожных указателей и информационных знаков , на которых упоминаются населенные пункты России и Беларуси.

Больше всего таких знаков расположено на основных автомагистралях, в частности, Выдземском, Даугавпилсском, Баусском и Елгавском направлениях. Часть указателей также находится на территории Риги и Даугавпилса.

Отдельно отмечается, что в Рижском самоуправлении установлено 78 таких указателей.

Сколько будет стоить замена

В Министерстве сообщения Латвии оценивают, что частичная корректировка всех основных указателей и полная замена знаков с названиями населенных пунктов России и Белоруссии может стоить около 120 тысяч евро с учетом НДС.

В то же время в ведомстве отмечают, что не планируют просить дополнительное финансирование из государственного бюджета. Изменения должны производиться постепенно за счет доступных средств.

Почему решили не производить замену сразу

В отчете Министерства сообщения отмечается, что одним из вариантов является частичная корректировка надписей на знаках. Однако такой подход может создать технические проблемы.

В частности, в ведомстве предупреждают, что частичное закрытие отдельных названий может ухудшить качество отображения знаков в темное время суток и негативно отразиться на их заметности для водителей.

Поэтому власти считают более целесообразным комплексное обновление указателей, когда это будет возможно во время ремонтов или замены устаревших конструкций.

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