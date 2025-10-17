Назван самый дорогой бренд мира: кто удерживает первое место 13 лет подряд

Компания Apple вновь заняла первое место в рейтинге Best Global Brands 2025 от Interbrand, оставаясь самым дорогим брендом мира 13-й год подряд. Оценка стоимости бренда составила 470,9 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
Ежегодный отчет Interbrand оценивает топ-100 компаний мира по финансовым показателям, силе бренда в потребительских решениях и общей конкурентоспособности. В этом году суммарная стоимость всех компаний списка выросла на 4,4% и достигла 3,6 трлн долларов.
Apple впервые попала в топ-25 Interbrand в 2008 году, а к 2013 году заняла первое место, сохранив лидерство несмотря на десятилетие глобальных изменений в индустрии технологий.
Хотя стоимость бренда компании снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, она все равно существенно опережает Microsoft, занявшую второе место с ростом на 10% до 388,5 млрд долларов. В пятерку лидеров также вошли Amazon (319,9 млрд), Google (317,1 млрд) и Samsung (90,5 млрд).
Помимо Apple, отчет отметил впечатляющий рост бренда производителя чипов для искусственного интеллекта Nvidia - стоимость компании выросла на 116%, достигнув 43,2 млрд долларов, а позиция в рейтинге поднялась с 36-го на 15-е место. Это крупнейший рост за один год в истории Interbrand.
В топ-10 впервые вошел Instagram благодаря росту стоимости бренда на 27%, тогда как Nike опустился с 14-го на 23-е место после потери 26% стоимости. Tesla потеряла 35% стоимости и с 12-го опустилась на 25-е место.
Ранее мы рассказывали о том, как дочь актрисы Сумской представила собственный бренд одежды.
Также вы можете ознакомиться, кто из украинских спортсменов продвигает бренд нашей страны на международной арене.
А еще у нас есть материал о том, как Netflix, Coca-Cola и другие мировые компании используют искусственный интеллект в маркетинге.