Названа самая популярная профессия в запросах работодателей в Украине

Кто в лидерах

Чаще всего работодатели искали подсобных рабочих - более 15 тысяч предложений. В их обязанности входит транспортировка грузов, уборка и вспомогательные работы на производстве или строительстве.

Спрос среди соискателей оказался еще больше. Профессию "подсобный рабочий" в резюме отметили более 18 тысяч человек.

Водители и продавцы

Второй по популярности вакансией стала профессия водителя автотранспортных средств - более 13 тысяч предложений. В то же время кандидатов было меньше - около 10,6 тысячи.

Третье место заняли продавцы продовольственных товаров. Работодатели предложили более 13 тысяч вакансий, а искали такую работу почти 20 тысяч человек.

Другие востребованные профессии

Популярной оставалась профессия продавца-консультанта - более 9 тысяч предложений. При этом желающих работать в этой сфере было больше - около 11 тысяч.

В пятерку вошли и повара. Для них создали почти 8,7 тысячи вакансий, а претендентов было около 12 тысяч.

Образование, бухгалтерия и медицина

Среди других востребованных профессий - уборщики служебных помещений (8 тысяч вакансий), бухгалтеры (6,7 тысячи) и учителя школ (4,7 тысячи). На все эти специальности кандидатов было больше, чем предложений.

В десятку самых популярных вошли также швеи и медицинские сестры. Работодатели искали 4,6 и 4,5 тысячи таких работников соответственно.

Редкие вакансии

В то же время на рынке появляются и уникальные вакансии. Среди них - бандурист, заведующий оранжереей, математик, повар шампанского и ведущий дискотеки. Такие объявления появлялись лишь единично.

С начала 2025 года Государственная служба занятости предложила 309 тысяч вакансий. Благодаря этому работу или возможность открыть собственное дело получили 238 тысяч украинцев.