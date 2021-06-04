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Названо місце проведення фіналу Суперкубка УЄФА: де відбудеться матч

Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердив місце проведення матчу за Суперкубок Європа. Він пройде 11 серпня в Белфасті (Північна Ірландія) на стадіоні "Віндзор Парк".

Про це повідомив англійський клуб "Челсі" на своєму сайті.

"Переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи зустрінуться в Північній Ірландії в середу, 11 серпня. Подальші подробиці будуть оголошені в потрібний час", - наголошується в повідомленні.

У матчі зустрінуться переможець Ліги чемпіонів англійський клуб "Челсі "і найкраща футбольна команда минулого розіграшу Ліги Європи іспанський"Вільярреал". Зустріч пройде на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті.

Нагадаємо, напередодні "Челсі" підписав новий контракт з головним тренером Томасом Тухелем. Німецького фахівця таким чином винагородили за перемогу команди у фіналі Ліги чемпіонів.

Відзначимо, "Реал" цього тижня повернув клуб головним тренером Карло Анчелотті. Італієць заради повернення в Мадрид пішов з "Евертона".

Як повідомляло РБК-Україна, "Динамо" підписало новий контракт з головним тренером Мірчею Луческу після золотого "хет-трику" в минулому сезоні - кияни взяли Кубок і Суперкубок України, а також вперше з 2016 року стали чемпіонами.

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