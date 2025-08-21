ua en ru
Названо мясо, которое категорически не подходит для супа: вы его добавляете?

Четверг 21 августа 2025 14:03
Названо мясо, которое категорически не подходит для супа: вы его добавляете? Названо мясо, которое не подходит для супа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Не все мясо одинаково подходит для приготовления супа. Некоторые виды могут испортить бульон и сделать его жирным.

РБК-Украина сообщает, какое мясо лучше не использовать в первых блюдах.

Что не добавлять в суп

Обработанное мясо

Такие продукты как бекон, салями, сосиски и ветчина содержат высокие уровни натрия, нитратов и насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять не более 2300 мг натрия в день, а оптимальная цель для большинства взрослых - не более 1500 мг.

Для людей сокращение потребления на 1000 мг в день может улучшить кровяное давление и здоровье сердца.

Всемирная организация здравоохранения классифицировала обработанное мясо как канцероген 1-й группы. Канцероген - это вещество, которое способно вызвать рак.

Нежирные или сухие части

Мясо без жира, такое как куриное филе, может стать жестким и сухим при длительной варке. Лучше использовать части с большим количеством соединительной ткани, как шея или грудинка.

Пережаренное мясо

Иногда перед тем, как добавлять в суп мясо, его поджаривают. Такое мясо может стать жестким и потерять вкус, что негативно влияет на качество супа.

Рекомендуемое мясо для супа

Говядина

По данным сайта Соокuр experts, стоит выбирать грудинку или ребра. Эти части содержат соединительную ткань, которая при длительной варке превращается в желатин, обогащая бульон.

Свинина

Лучшими вариантами будет лопатка или шея. Эти части дают насыщенный вкус и мягкую текстуру.

Курятина

Для супа подойдут куриные голени или бедра. Они содержат больше жира и соединительной ткани, что делает бульон более насыщенным.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Здоровая еда Мясо Здоровье
