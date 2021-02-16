Названо ключові зауваження IT-галузі до законопроекту Мінцифри про "Дія.City"

Підготовлений Міністерством цифрової трансформації законопроект №4304 про порядок створення та роботи спеціального правового режиму для айтішників - "Дія.City" - створює масу негативних моментів для IT-галузі й по суті є експериментом. Зараз не найкращий момент для нього.

"Якби законопроект №4303 був частково недосконалий, ми б просто сказали: поміняймо ось це й ось це, і все. Але довелося писати альтернативний закон. До №4303 ми подали зауваження на 53 сторінках, і це був не 13 шрифт. Маса моментів, які вимагають правок, починаючи від юридичної техніки", - розповів Васюк.

Зокрема, за його словами, є три концептуальні зауваження до даного проекту.

Перше - поява регулятора, з надмірними повноваженнями. Наприклад, Мінцифра в першій версії закону наділяла себе правами визначати хто буде в "Дія.City", кого туди пускати, кого виключати тощо..

Друге - повне виключення моделі ФОП для учасників "Дія.City".

"Для нас, м'яко кажучи, це не зовсім прийнятно, тому що це основна модель роботи", - зазначив Васюк.

І, третє - наявність саморегулівної організації з додатковими внесками. Фактично це додатковий податок або внесок від компанії, які не йдуть у держбюджет, а в якийсь незрозумілий фонд.

"Збори регулюються незрозуміло як, і вони будуть варіативними, тобто можуть збільшитися. У нас є приклад Білорусі, ми бачимо, як це відбувається. При цьому є вимога обов'язкової участі в цій організації для всіх учасників "Дія.City", - додав виконавчий директор Асоціації IT Ukraine.

Він також повідомив, що галузь намагалася донести Мінцифрі та іншим органам влади недоліки проекту, зокрема три найбільші ІТ-асоціації писали президенту, голові Міністерства цифрової трансформації Михайлу Федорову про свої пропозиції та зауваження.

"Якщо Мінцифра - наше профільне міністерство, то ми вважаємо, що воно має захистити нас перед іншими міністерствами, тим більше, що Федоров займає позицію віце-прем'єра. З тієї сторони, хотілося б більше комплексного підходу, а не піарного", - зазначив Костянтин Васюк.