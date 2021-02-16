Названо ключевые замечания IT-отрасли к законопроекту Минцифры о "Дия.City"

Подготовленный Министерством цифровой трансформации законопроект №4304 о порядке создания и работы специального правового режима для айтишников - "Дия.City" - создает массу негативных моментов для IT-отрасти и по сути является экспериментом. Сейчас не лучший момент для него.

"Если бы законопроект №4303 был частично несовершенен, мы бы просто сказали: давайте поменяем вот это и вот это, и все. Но пришлось писать альтернативный закон. К №4303 мы подали замечания на 53 страницах, и это был не 13 шрифт. Масса моментов, которые требуют правок, начиная от юридической техники", - рассказал Васюк.

В частности, по его словам, есть три концептуальных замечания к данному проекту.

Первое - появление регулятора, с избыточными полномочиями. К примеру, Минцифра в первой версии закона наделяла себя правами определять кто будет в "Дия.City", кого туда пускать, кого исключать и т.д.

Второе - полное исключение модели ФОП для участников "Дия.City".

"Для нас, мягко говоря, это не совсем приемлемо, потому что это основная модель работы", - отметил Васюк.

И, третье - наличие саморегулируемой организации с дополнительными взносами. Фактически это дополнительный налог или взнос от компании, которые не идут в госбюджет, а в некий непонятный фонд.

"Сборы регулируются непонятно как, и они будут вариативными, то есть могут увеличиться. У нас есть пример Беларуси, мы видим, как это происходит. При этом есть требование обязательного участия в этой организации для всех участников "Дия.City", - добавил исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine.

Он также сообщил, что отрасль пыталась донести Минцифре и остальным органам власти недостатки проекта, в частности три самые крупные IТ-ассоциации писали президенту, главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову о своих предложениях и замечаниях.

"Если Минцифры - наше профильное министерство, то мы считаем, что оно должно защитить нас перед другими министерствами, тем более, что Федоров занимает позицию вице-премьера. С той стороны хотелось бы больше комплексного подхода, а не пиарного", - отметил Константин Васюк.