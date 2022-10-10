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Названо количество жертв и пострадавших в результате ночного удара по Запорожью

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Запорожье, Понедельник 10 октября 2022 08:42
Названо количество жертв и пострадавших в результате ночного удара по Запорожью Фото: в результате удара по Запорожью погиб человек (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталья Юрченко

В результате ночного ракетного удара по Запорожью погиб по меньшей мере один человек. Также известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"По состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Фото: в результате удара по Запорожью погиб человек (t.me/kurtievofficial)

По словам Куртева, ранения в результате удара получили пять человек. Среди пострадавших есть ребенок. У него порезы от обломков стекла.

На месте попадания ракеты продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, сегодня ночью российские кафиры снова атаковали Запорожье. Вражеская ракета ударила по многоэтажке.

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Запорожье Обстріл ракетный удар
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