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Оккупанты снова ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшие

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Запоріжжя, Понедельник 10 октября 2022 02:09
Оккупанты снова ударили по жилому дому в Запорожье: есть пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночью 10 октября российские войска снова нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Всего было около 10 прилетов.

"Враг продолжает терроризировать город. Около десятка новых приходов. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Обновлено 03.05

В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы.

Напомним, 9 октября россияне выпустили по Запорожью более 20 ракет. Захватчики атаковали город с временно оккупированной территории - из районов Мелитополя и Бердянска.

В результате атаки была частично разрушена девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

На данный момент известно 14 погибших и более 70 пострадавших.

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