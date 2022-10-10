Названо кількість жертв та постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю
Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина. Також відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Фото: внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина (t.me/kurtievofficial)
За словами Куртєва, поранення внаслідок удару отримали п'ятеро осіб. Серед постраждалих є дитина. У неї порізи від уламків скла.
На місці влучання ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Ворожа ракета вдарила по багатоповерхівці.
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