Названо кількість жертв та постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю

Фото: внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина (t.me/kurtievofficial)

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинула щонайменше одна людина. Також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Станом на шосту годину ранку відомо про одну загиблу людину. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні. Фото: внаслідок удару по Запоріжжю загинула людина (t.me/kurtievofficial) За словами Куртєва, поранення внаслідок удару отримали п'ятеро осіб. Серед постраждалих є дитина. У неї порізи від уламків скла. На місці влучання ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.