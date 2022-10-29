Из-за войны в Украине пострадали уже более 1,2 тысяч детей

Российские войска убили в Украине 430 детей и ранили еще более 823 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что более 1253 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 29 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 823.

Данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 420, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.