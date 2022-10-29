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Из-за войны в Украине пострадали уже более 1,2 тысяч детей

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Украина, Суббота 29 октября 2022 11:21
Из-за войны в Украине пострадали уже более 1,2 тысяч детей Фото: более 1,2 тысяч детей пострадали в результате российской агрессии (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска убили в Украине 430 детей и ранили еще более 823 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что более 1253 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 29 октября 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 430. Выросло количество раненых - более 823.

Данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 420, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 58, Днепропетровской - 31.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что маленькая девочка из Херсона растрогала сеть рассказом об обстреле своего дома. На видео ребенок сидел под столом, потому что пряталась от обстрелов российских военных.

Также директор школы №29 в Мариуполе рассказали музею "Голоса мирных" об ужасных обстрелах россиян.

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