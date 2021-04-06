Назване ім'я другого військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Зазначається, що 23-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання в районі операції Об'єднаних сил. Це сталося сьогодні близько 9:30. Він отримав поранення, не сумісні з життям.

"Сумна звістка полетіла на Лебединщину Сумської області, звідки родом був загиблий герой. Командування та особовий склад 1 окремої танкової Сіверської бригади висловлює щире співчуття батькам, рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.