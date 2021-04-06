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Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 19:06
Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий Володимир Шпак (president gov ua)
Автор: Инна Собора

У ході загостренні на Донбасі 6 квітня загинув старший лейтенант Володимир Шпак. Він був родом із Чернігова.

Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Військовослужбовець загинув зранку близько 10:55. Під час обстрілу бойовиками українських позицій, він отримав осколкове поранення несумісне з життям.

"Володимир був родом із Чернігова, з 2018 року став на захист Батьківщини, сьогодні - він відійшов до війська небесного. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ООС повідомляли, що сьогодні на Донбасі з початку доби було зафіксовано один обстріл. Це сталося недалеко від населеного пункту Невельське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. В результаті - загинув військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 квітня від снайперської кулі загинув військовослужбовець Владислав Мороз.

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