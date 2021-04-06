Названо имя второго военного, погибшего сегодня на Донбассе

Отмечается, что 23-летний солдат погиб во время выполнения боевого задания в районе операции Объединенных сил. Это произошло сегодня около 9:30. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.

"Печальная весть полетела на Лебединщину Сумской области, откуда родом был погибший герой. Командование и личный состав 1 отдельной танковой Северской бригады выражает искреннее соболезнование родителям, родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.