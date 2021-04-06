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Названо имя второго военного, погибшего сегодня на Донбассе

Автор: Инна Собора

Вторым военнослужащим, который погиб в ходе обострение на Донбассе 6 апреля, стал Максим Стеблянко. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщила 1 отдельная танковая Северская бригада в Facebook.

Отмечается, что 23-летний солдат погиб во время выполнения боевого задания в районе операции Объединенных сил. Это произошло сегодня около 9:30. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.

"Печальная весть полетела на Лебединщину Сумской области, откуда родом был погибший герой. Командование и личный состав 1 отдельной танковой Северской бригады выражает искреннее соболезнование родителям, родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным штаба ООС, 6 апреля погибли двое военных на Донбассе. Один из них - в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

РБК-Украина писало, что вторым погибшим 6 апреля стал старший лейтенант Владимир Шпак родом из Чернигова.

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