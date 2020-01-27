ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо ім’я одного із загиблих українських бійців

Новини » Надзвичайні події     27.01.2020 - 12:23
Стало відомо ім’я одного із загиблих українських бійців
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/ministryofdefenceua)

Від обстрілів на Донбасі загинув український військовий Антон Хоба

У районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у неділю, 26 січня загинув 28-річний командир відділення одного із підрозділів 58 окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І. Виговського Антон Хоба. Про це у своєму Facebook повідомив мер Шостки Микола Нога.

"На фронті героїчно загинув командир відділення Антон Хоба 1992 року народження. Шостка втратила ще одного сина в цій страшній війні. Загинув ще один доброволець", - написав міський голова Шостки.

На фронті Хоба з червня 2014 року, а служити почав у 91 окремому полку оперативного забезпечення, розповіли в 58 омбр. Основним його завданням було створення мінних полів. Також Хоба брав участь у подіях в Дебальцевому, де займався інженерним обладнанням.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 26 січня у результаті обстрілу з боку бойовиків загинули двоє українських бійців. Президент Володимир Зеленський зазначив, що з початку року на Донбасі загинули вже 11 військових. Всього ж, за минулу добу озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню.

На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю, двоє бійців ЗСУ загинули, двоє - поранені Зеленський про загибель військових на Донбасі: війна триває
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся