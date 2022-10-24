Названы имена российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину

В составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России действует секретное подразделение, которое наводит ракеты на гражданские объекты в Украине. На данный момент удалось идентифицировать 30 военных инженеров, которые там работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider , который публикует данные совместного расследования с Bellingcat и Der Spiegel.

Сообщается, что это в основном молодые люди с опытом работы в сфере информационных технологий. Все они зарегистрированы по официальному адресу российского Генштаба в Москве.

Журналисты-расследователи изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова и пришли к выводу, что каждый раз перед запуском ракет ему звонили с номера некоего полковника Игоря Багнюка. Он в свою очередь общался с более чем 20 военными инженерами из ГВЦ.

По данным расследования, это подразделение состоит из трех команд, которые программируют полеты одного конкретного типа ракет:

ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) - Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

- Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза. 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) - Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

- Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов. Х-101 (воздушного базирования) - Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислав Минков.

Как пишет The Insider, с некоторыми из них удалось связаться, но они отрицают, что работают на военных и имеют отношения к ударам по Украине. Их непосредственным командиром является полковник Игорь Багнюк.