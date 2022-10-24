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Названо імена російських інженерів, які наводять ракети на Україну

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Москва, Понеділок 24 жовтня 2022 22:20
Названо імена російських інженерів, які наводять ракети на Україну Фото: ЗМІ встановили імена причетних до ракетних ударів (twitter.com)
Автор: Юлія Бойко

У складі Головного обчислювального центру (ГСЦ) Збройних сил Росії діє секретний підрозділ, який наводить ракети на цивільні об'єкти в Україні. Наразі вдалося ідентифікувати 30 військових інженерів, які там працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider, який публікує дані спільного розслідування з Bellingcat та Der Spiegel.

Повідомляється, що це переважно молоді люди з досвідом роботи у сфері інформаційних технологій. Усі вони зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу у Москві.

Журналісти-розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова і дійшли висновку, що щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка. Він у свою чергу спілкувався з більш як 20 військовими інженерами з ГВЦ.

За даними розслідування, цей підрозділ складається із трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет:

  • ЗМ-14 ("Калібр", морського базування) - Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.
  • 9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування) - Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.
  • Х-101 (повітряного базування) - Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуликов, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслав Мінков.

Як пише The Insider, з деякими з них вдалося зв'язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають відношення до ударів по Україні. Їхнім безпосереднім командиром є полковник Ігор Багнюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський погрожував усім причетним до ракетних ударів росіянам тим, що їм не вдасться втекти від правосуддя. За його словами, вони відповідатимуть за військові злочини.

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ракети Війна Росії проти України
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