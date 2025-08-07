Греческий йогурт или кефир: что на самом деле полезнее для здоровья?
Кефир и греческий йогурт давно стали фаворитами среди сторонников правильного питания. Они улучшают пищеварение, поддерживают иммунитет и содержат пробиотики. Но в чем между ними разница, и какой из них действительно полезнее?
Как изготавливают греческий йогурт
Греческий йогурт изготавливают путем процеживания обычного йогурта (до трех раз) для удаления сыворотки. Этот процесс приводит к более кремовой консистенции и более высокому содержанию белка, чем обычный йогурт.
Поскольку сыворотка содержит молочный сахар, процесс процеживания уменьшает содержание природного сахара, что облегчает его переваривание людьми с непереносимостью лактозы.
Такой йогурт является богатым источником как белка, так и пробиотиков. По сравнению с кефиром, он значительно содержит больше белка.
Полстакана греческого йогурта содержит более чем вдвое больше белка, чем 1/2 стакана кефира.
В 100 г греческого йогурта содержится:
- калорий -73
- белки - 9,95 г
- углеводов - 3,94 г
- жиры - 1,92 г
- жиры - 1,23 г
- витамин B2 -0,23 мг
- витамин B12 - 0,52 мкг
- витамин A - 90 мкг
- кальций - 115 мг
- цинк -0,6 мг
- фосфор - 137 мг
- селен - 12,4 мкг
Чем полезен кефир
Кефир изготавливают путем ферментации молока с помощью кефирных грибков. Это особые симбиотические культуры бактерий и дрожжей, которые придают кефиру характерный вкус, консистенцию и полезные свойства.
Хотя греческий йогурт превосходит по содержанию белка, но кефир богаче пробиотиками, что делает его лучшим для кишечника.
Он также является лучшим источником кальция и витамина D, чем греческий йогурт. Более длительный процесс ферментации пробиотических культур в кефире обогащает содержание кальция.
В 100 г обезжиренного обычного кефира содержится:
- калорий - 43
- белков -3,79 г
- углеводов - 4,77 г
- жиры - 1,02 г
- витамин B2 - 0,29 мг
- витамин B12 - 0,29 мкг
- витамин A -171 мкг
- витамин D - 41 МЕ
- кальций: 130 г
- цинк - 0,46 мг
- фосфор - 105 мг
- селен - 3,6 мкг
Какой продукт полезнее
Высокое содержание белка в греческом йогурте поможет вам дольше чувствовать себя бодрым и сытым, тогда как больше пробиотиков в кефире прекрасно подходит для поддержания здорового кишечного микробиома.
Нутрициолог Кэролайн Марголис рассказала, что включение двух этих продуктов вместе с большим количеством пребиотической клетчатки из растительной пищи, поможет поддерживать ваш кишечник в отличном состоянии, что положительно повлияет на общее состояние вашего иммунного здоровья.
При похудении стоит выбирать лучше кефир, ведь он менее калорийный.
