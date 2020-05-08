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ВООЗ не має точних доказів походження коронавірусу

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 15:20
ВООЗ не має точних доказів походження коронавірусу
Фото: будівля ВООЗ у Женеві (flickr.com us-mission)

Ринок Уханя міг бути як місцем поширення, так і джерелом COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не має підтверджень походження коронавірусу COVID-19. Про це повідомив експерт ВООЗ Пітер Бен Ембарек, передає Bloomberg.

Експерт зазначив, що перші випадки були виявлені в Ухані. Однак на даний момент немає підтверджень версії, що вірус стався з місцевого ринку.

"Цей ринок точно грав якусь роль як джерело спалаху, або при її поширенні. Але ми не знаємо напевно, чи був він джерелом спалаху", - сказав Ембарек.

При цьому він не виключив можливість занесення вірусу одним з покупців або продавців ринку, після чого COVID-19 поширився серед населення.

Також Ембарек повідомив, що джерелом коронавіруса SARS-CoV-2, найімовірніше, стали кажани. Проте точних доказів цього поки немає.

"Всі попередні види коронавіруса були виявлені в цих тварин, і тому є глобальний консенсус, що нинішній вірус також стався популяції кажанів в певний момент у минулому. Але цього недостатньо, щоб можна було ідентифікувати точне походження", - повідомили у ВООЗ.

Крім цього, експерт виключив неприродне походження вірусу.

Нагадаємо, раніше в США виступили із заявою, що експерти стверджують про неприродному походження коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що британські вчені вивчили зразки коронавірусу, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США.

Теги Новини України ВООЗКитайКоронавірус
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