Названы 5 категорий людей, кому нельзя есть крыжовник

Люди с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Крыжовник, как и многие другие ягоды, содержит органические кислоты (лимонную, яблочную, янтарную) и достаточное количество клетчатки. Эти компоненты, полезные для здорового пищеварения, могут стать проблемой во время обострений определенных заболеваний:

Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Кислоты в крыжовнике могут раздражать воспаленную слизистую оболочку, усиливая боль, изжогу и дискомфорт. В период обострения этих состояний от крыжовника лучше полностью отказаться.

Острый энтерит и колит

Высокое содержание клетчатки в крыжовнике может усилить воспаление кишечника и вызвать или усилить диарею. Клетчатка, которая не переваривается, может дополнительно раздражать воспаленные участки ЖКТ.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) в фазе обострения

У некоторых людей с СРК, особенно с преобладанием диареи, употребление сырой клетчатки и органических кислот может спровоцировать обострение симптомов - вздутие, боль, усиление диареи.

Люди с камнями в почках или склонностью к их образованию

Крыжовник, особенно в кожуре, содержит оксалаты (соли щавелевой кислоты). Хотя количество оксалатов в нем не является критически высоким по сравнению с некоторыми другими продуктами (например, шпинатом или ревенем), для людей, склонных к образованию оксалатных камней в почках, его чрезмерное употребление может увеличить риск.

Если у вас уже диагностированы камни в почках оксалатного типа или вы знаете о своей склонности к их образованию, желательно ограничить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, включая крыжовник. Всегда консультируйтесь с врачом или урологом относительно диетических ограничений при камнях в почках.

Люди с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью (с осторожностью)

Хотя крыжовник имеет сравнительно низкий гликемический индекс по сравнению с другими сладкими ягодами, и содержит клетчатку, которая замедляет усвоение сахара, его сладкие сорта все же содержат углеводы, которые могут влиять на уровень глюкозы в крови.

Контроль уровня сахара

Людям с сахарным диабетом (особенно 2 типа) или инсулинорезистентностью следует тщательно контролировать порции крыжовника и учитывать его в общей углеводной нагрузке. Лучше выбирать менее сладкие, кислые сорта и употреблять их в умеренных количествах, желательно не натощак.

Избегайте употребления соков из крыжовника

В соках отсутствует клетчатка, а концентрация сахаров значительно выше, что может привести к резкому скачку уровня глюкозы.

Люди с индивидуальной непереносимостью и аллергией

Как и любая другая ягода или продукт питания, крыжовник может вызвать аллергические реакции или индивидуальную непереносимость. Хотя это не самый распространенный аллерген, такие случаи случаются.

Симптомы аллергии

Могут проявляться в виде кожных высыпаний (крапивница, зуд), отеков (особенно губ, языка, горла), расстройств пищеварения (тошнота, рвота, диарея) или, в редких случаях, затруднением дыхания или анафилактическим шоком.

Индивидуальная непереносимость

Может проявляться дискомфортом в желудочно-кишечном тракте (вздутие, газы, боль) без классических аллергических симптомов.

Если вы склонны к аллергиям или ранее замечали негативную реакцию на другие ягоды, начинайте употреблять крыжовник с небольших порций, внимательно наблюдая за реакцией организма.

Дети до одного года (и с осторожностью до 3 лет)

Маленькие дети, особенно до года, имеют незрелую пищеварительную систему, которая еще не готова к перевариванию некоторых продуктов.

Незрелая пищеварительная система

Кожура крыжовника и мелкие косточки могут быть тяжелыми для переваривания, провоцируя метеоризм, колики или жидкий стул.

Риск аллергии

У маленьких детей выше риск развития аллергических реакций на новые продукты.

Содержание кислот

Органические кислоты могут быть слишком раздражающими для чувствительного желудка младенца.

Обычно, ягоды вводят в прикорм детям после 1 года, начиная с небольших, хорошо протертых порций. Что касается крыжовника, лучше подождать до 2-3 лет и вводить его в рацион постепенно, в небольших количествах, в виде пюре или компотов, без кожуры и косточек. Всегда консультируйтесь с педиатром по поводу введения новых продуктов.