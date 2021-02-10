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Назву не розголошують: принц Чарльз отримав першу дозу вакцини від COVID

Автор: Юлія Струк

Спадкоємець британського престолу принц Чарльз Уельський отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Його дружині, герцогині Корнуолльській Каміллі Паркер Боулз, теж зробили щеплення.

Про це повідомляє ВВС.

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Однак невідомо, яку саме вакцину отримали принц Чарльз і Камілла. Обидва вони входять в групу ризику по коронавірус, оскільки принцу зараз 72 роки, а дружині - 73.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року британський принц Чарльз видужав від коронавірусу.

Зазначалося, що принц Чарльз провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії після того, як у нього був позитивний тест і виявлялися легкі симптоми. При цьому у його дружини герцогині Корнуолльської тест не виявив коронавірус, проте вона все одно пішла на самоізоляцію.

Як писало РБК-Україна, про хворобу принца Чарльза стало відомо 25 березня.

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Новини України медицинапринц ЧарльзКоронавірус
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