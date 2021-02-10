UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Название не разглашают: принц Чарльз получил первую дозу вакцины от COVID

Автор: Юлия Струк

Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский получил первую дозу вакцины от коронавируса. Его жене, герцогине Корнуолльской Камилле Паркер Боулз, тоже сделали прививку.

Об этом сообщает ВВС.

Популярные новости
В ООН выяснили, откуда Северная Корея берет деньги на ядерное оружие 09 февраля 2021
Беларусь попросила Польшу экстрадировать основателей телеграм-канала Nexta 07 февраля 2021
Штат Джорджия начал расследовать попытки Трампа отменить результаты выборов 09 февраля 2021
В ВОЗ не установили, какое животное стало "резервуаром" COVID-19 09 февраля 2021
Латвия запретила ретрансляцию 16 российских телеканалов 09 февраля 2021
У Навального передумали и анонсировали новые протесты в России в эти выходные 09 февраля 2021
Расследование по COVID-19 в Ухане: исследователи обнаружили "важные улики" 07 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
Как COVID попал на рынок в Ухане, установить невозможно. Вывод китайских экспертов 09 февраля 2021
У Путина отреагировали на новые протесты в России: в "кошки-мышки" играть не будем 09 февраля 2021

Однако неизвестно, какую именно вакцину получили принц Чарльз и Камилла. Оба они входят в группу риска по коронавирусу, поскольку принцу сейчас 72 года, а супруге - 73.

Напомним, в конце марта 2020 года британский принц Чарльз выздоровел от коронавируса.

Отмечалось, что принц Чарльз провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. При этом у его супруги герцогини Корнуолльской тест не выявил коронавирус, однако она все равно ушла на самоизоляцию.

Как писало РБК-Украина, о болезни принца Чарльза стало известно 25 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины медицинапринц ЧарльзКоронавирус
Читайте также
Кто хочет вакцинироваться от коронавируса: будет карта спроса в регионах
Реестр вакцинации от коронавируса в Украине создадут на базе E-Health, - Минцифры
Прогноз погоды