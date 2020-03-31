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Британський принц Чарльз одужав від коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 11:40
Британський принц Чарльз одужав від коронавірусу
Фото: принц Чарльз (flickr.com COP PARIS)

Принц Чарльз перебував на самоізоляції в Шотландії

Британський принц Чарльз одужав від коронавирусу і вже вийшов із самоізоляції. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що 71-річний принц Чарльз провів сім днів на карантині в особняку в Шотландії після того, як у нього був позитивний тест і виявлялися легкі симптоми. Після консультації з лікарем він вийшов із самоізоляції.

Також повідомляється, що у його дружини герцогині Корнуольської тест не виявив коронавірус, однак вона пробуде в ізоляції до кінця тижня.

Нагадаємо, про хворобу принца Чарльза стало відомо 25 березня.

Пізніше стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19. Також повідомлялося, що він продовжував працювати з урядом через відеоконференцію

У той же час Джонсону призначили заміну на випадок зараження коронавірусом. Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб буде "уцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо Джонсон і його помічники не зможуть виконувати обов'язки.

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Новини України Великобританияпринц ЧарльзКоронавірус
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