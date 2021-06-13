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Названо можливу зарплату викладачів президентського університету

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні буде створено президентський університет. В ньому можуть бути зарплати для викладачів з 4 тисяч "доларів або євро".

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, спочатку потрібно написати концепцію.

"Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", - заявив Шкарлет.

Раніше Зеленський анонсував створення нового навчального закладу - президентського університету, який має стати справжнім проривом у вищій освіті та забезпечити Україну висококласними фахівцями у провідних галузях науки.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки розповіли, хто зможе вступити до університету.

Раніше повідомлялось, що найближчим часом у Верховній Раді зареєструють законопроект про створення президентського університету. У проекті закону буде прописана структура майбутнього навчального закладу.

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