Названо можливу зарплату викладачів президентського університету

В Україні буде створено президентський університет . В ньому можуть бути зарплати для викладачів з 4 тисяч "доларів або євро".

Про це міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" .

За його словами, спочатку потрібно написати концепцію.

"Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні", - заявив Шкарлет.

Раніше Зеленський анонсував створення нового навчального закладу - президентського університету, який має стати справжнім проривом у вищій освіті та забезпечити Україну висококласними фахівцями у провідних галузях науки.