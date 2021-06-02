Президентський університет Зеленського: коли створять та як навчатимуть студентів

Президент Володимир Зеленський анонсував створення нового навчального закладу - президентського університету , який має стати справжнім проривом у вищій освіті та забезпечити Україну висококласними фахівцями у провідних галузях науки.

Детально про те, коли створять та як навчатимуть студентів - в матеріалі РБК-Україна.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має визначити освіту та науку своїми стратегічними сферами. Адже розвиток демократичного, успішного, активного суспільства, розвиток будь-яких сфер - чи то безпека й оборона, завжди актуальна економіка, медицина, промисловість, ІТ чи агро - все це неможливо без добре освічених, ерудованих, креативних наших громадян", - заявив президент.

Одним з нових закладів освіти, який готуватиме висококваліфікованих спеціалістів, має стати президентський університет, Указ про створення якого підписав Володимир Зеленський. Цей виш запланували зробити сучасним інноваційним освітнім та науковим центром.

"Це - заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього. Який збере в одному місці найкращих викладачів і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках - напрямках сьогодення і завтрашніх викликів", - розповів Володимир Зеленський під час підписання указу.

Зокрема, йдеться про підготовку фахівців у сферах інформаційних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних, біологічних технологій.

У планах відбирати до університету найкращих випускників шкіл. У першому наборі навчатимуться 120 студентів, а за перші 5 років роботи цього центру їхня кількість зросте до 600 осіб.

Викладати їм будуть найкращі українські фахівці та іноземні викладачі із застосуванням найсучасніших методик викладання, а держава та партнери університету гарантуватимуть студентам національне та міжнародне стажування.

Після закінчення президентського університету випускники зможуть працювати у провідних державних компаніях, дослідницьких та наукових установах, органах влади.

"Сотні й тисячі студентів надалі зможуть отримувати якісну базову освіту як у теорії, так і на практиці. Вони не будуть хвилюватися за своє майбутнє робоче місце, бо в 90% випадків вони знатимуть, куди підуть працювати: або на державну службу, або в приватну високотехнологічну компанію, або в наукову установу. Цьому сприятиме державно-приватне партнерство в освітній галузі. Ініціатива президента є надважливою, і впевнений, найближчим часом ми побачимо результати її реалізації", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А у Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що президентський університет стане базою для підготовки найкращих державних топ-менеджерів.

"Ми сьогодні бачимо, що найшвидше зростають ті країни, які переходять на формат і на розвиток цифрової економіки, а це - цифрова трансформація кожної галузі. Нам потрібно будувати державу на фундаменті таких людей, які розуміють, як стати першою країною у світі. І я вважаю, що президентський університет буде таким фундаментом", - переконаний віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ініціативу Зеленського підтримала парламентська більшість політичної партії "Слуга народу".

"Завжди легше створити з нуля нову установу, ніж реформувати старі. Зрозуміло, що реформи в освіті потрібні і ми це робимо, але раціональне рішення - створювати й ті структури, які піднімуть галузь до вищих стандартів. Президент ініціював створення такого університету, який зможе стимулювати підвищення стандартів освіти і в інших університетах. Він стане точкою зростання для всієї освітньої системи", - вважає голова політичної партії СН Олександр Корнієнко.

За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, концепція створення нового університету з нуля, який планують побудувати у Києві на території ВДНГ, досить витратна.

"Весь концепт, разом зі створенням проєктного офісу, розробкою необхідної документації та первинним обладнанням - це приблизно 7,2 млрд грн з розрахунку на 3 роки", - підрахував він.

Водночас у партії "Слуга народу" наголошують, що гроші під такий проєкт знайти реально.

"У нас в минулому кризовому році перевиконання бюджету склало 54 млрд грн, і цьогоріч ця тенденція зберігається. А ще є потенціал у закритті різних "сірих" схем, які поки існують, тому ми точно знайдемо гроші не тільки на створення нового університету, але й для збільшення фінансування інших вишів", - переконує Корнієнко.

За словами першого заступника голови Верховної ради Руслана Стефанчука, у парламенті вже готують законопроєкт про створення президентського університету і найближчим часом його зареєструють.

"Ми починаємо розробку законопроєкту, він буде стосуватися окремої одиниці - президентського університету. Всі його загальні питання вже опрацьовані, думаю, найближчим часом ви побачите цей законопроект", - пообіцяв Стефанчук.