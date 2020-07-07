Названа можлива причина пожеж у Луганській області

Правоохоронні органи і місцева влада встановлюють причини масштабних пожеж у Луганській області. Серед іншого, розглядається версія підпалу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Луганській ВЦА.

За словами глави адміністрації Сергія Гайдая, в області вже тиждень відсутні опади і зберігається спекотна погода, що призвело до засух. Погіршують ситуацію сильні вітри, які сприяють поширенню вогню.

"Посуха, сьогодні майже 40 градусів. І дуже-дуже сильний вітер. Тому полум'я розноситься на сотні метрів. На жаль, якось загасити його дуже важко", - заявив Гайдай.

Що стало причиною виникнення пожежі - поки не відомо. Глава області не виключає, що ліс могли підпалити навмисно.

"Ми повинні констатувати, що сталася величезна пожежа. Чому вона виникла - з'ясовуватиме комісія. Я не виключаю навіть факт підпалу. На сьогоднішній день зробити якийсь аналіз важко, тому що пожежа повністю не зникла. Вона локалізована, але вогонь і далі йде", - заявив Гайдай.

Нагадаємо, перші осередки пожежі в Луганській області виникли вчора після полудня.

Вогонь локалізували сьогодні вранці, однак ближче до обіду пожежа спалахнула з новою силою, перекинувшись на довколишні населені пункти.

На даний момент відомо про 6 загиблих, вогонь знищив близько 100 будинків, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.