Названо можливу причину пожежі у Нантському соборі

Пожежа в Нантському соборі у Франції могла статися в результаті навмисного підпалу. На користь цієї версії свідчить те, що пожежа одночасно почалася в трьох осередках.

Про це заявив прокурор Нанта П'єр-Сен, передає місцева радіостанція France Bleu.

За його словами, пожежа в кафедральному соборі Святих Петра і Павла могла стати наслідком умисного підпалу. Також повідомляється, що начальник місцевої пожежної служби заявив про три осередки займання - на рівні великого органу, а також праворуч і ліворуч від витягнутої частини собору, по обидва боки якої стоять колони.

Передбачається, що збитки від пожежі будуть суттєвими, тому що сильно постраждав фасад і вітражі. За даними France Bleu, прокуратура Нанта завела справу про підпал, а судова поліція веде зайнялася розслідуванням.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на подію у своєму Twitter.

"Після Нотр-Дама у самому серці Нанта горить собор Святих Петра і Павла. Підтримаємо наших пожежників, які ризикують заради порятунку цього готичного собору в місті герцогів", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, сьогодні в Нанті загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла, у перші години вогонь був неконтрольованим і швидко поширився по будівлі.

Це вже друга за останні два роки пожежа в найбільших соборах Франції; роком раніше горів Собор Паризької Богоматері, збиток від пожежі оцінюється в сотні мільйонів євро.